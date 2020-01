Soome peaministri lähikonnast kinnitati: müüjatüdruku kommentaarid on lõpuni käsitletud

Juttu tuleb kindlasti Eesti ja Soome kahepoolsetest suhetest. Marini lähikonnast öeldi Soome uudisteagentuurile STT, et esile kerkivad energiaküsimused, digitaliseerimine ja turism, vahendab MTV Uutiset.

Euroopa Liidu asjadest tulevad arutusele mitmeaastane eelarveraamistik, Euroopa Liidu laienemine ja loomulikult Brexit. Jutuks tulevad tõenäoliselt ka kliimapoliitika ja Läänemere piirkonna julgeolek.

Et Eesti on praegu ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige, huvitavad Soomet Eesti seisukohad rahvusvahelise stabiilsuse ja rahu kohta ning need mõjutavad ka Soomet.

„Oleme Eestiga väga sama meelt. On väga huvitav kuulda Eesti seisukohti rahu ja stabiilsuse kohta nagu Lähis-Ida olukorra kohta,” öeldi Marini lähikonnast.

Tallinnas käigu lõpetuseks teeb Marin viisakusvisiidi ka president Kaljulaidi juurde.

Eesti ja Soome suhted on Marini lühikest aega kestnud ametiaja jooksul juba muljetavaldavalt esile kerkinud ka rahvusvaheliselt, kui Eesti siseminister Mart Helme nimetas Marini müüjatüdrukuks ja seadis ka muidu Soome valitsuse pädevuse kahtluse alla.

Marini lähikonnast öeldi, et see asi on nende poolt lõpuni käsitletud.