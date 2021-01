Soome peaminister: uue koroonatüve levik võib viia karmimate piiranguteni

Uus mutatsioon seab Soome koroonastrateegia "täiesti uude valgusse", tunnistas Marin. "Viiruse muteerumine on väga tõsine asi. Tundub, et see nakatab erinevates vanuserühmades inimesi palju kergemini ja ühtlasemalt."

Valitsusjuhi sõnul võib Soomel olla vaja kehtestada viiruse mutatsioonist tulenevalt rangemad piirangud ja püüelda strateegias koroonaviiruse leviku jõulisema pärssimise poole.

"Veel rangemate piirangute kehtestamise õiguslikke võimalusi tuleb hoolikalt vaagida ja kaaluda," ütles Marin. "Kui valime sellise strateegia, peaks sellega kindlasti kaasnema palju rangem piiriülene tervisekaitse. Kõigil reisijatel peaks olema võimalus end testida ja piir tuleks muuta täiesti turvaliseks."

Valitsus on vahepealsetel päevadel koroona olukorda arutanud ja palunud ekspertidelt hinnanguid selle kohta, kuidas viiruse uus variant mõjutab Soome koroonastrateegiat.

Viimase nädala jooksul on valitsus palunud muu hulgas hinnanguid selle kohta, kas koolid ja lasteaiad võivad muutuda kõrge riskiga nakkuskolleteks.

Marini sõnul võib osutuda vajalikuks ka karmimate meetmete kasutusele võtmine, vältimaks viiruste levikut näiteks koolides. "Tegelikult olen selle peale mõelnud, ja valitsusena oleme selle teemaga ka tegelenud," kinnitas ta.

Uue viirusetüve kohta on endiselt vähe teada. "Võimalik, et see on juba Soomes," tõdes Marin.

Soome vaktsineerimisstrateegiat kommenteerides ütles peaminister, et "isiklikult sooviksin, et vaktsineerimise tempo oleks kiirem". "Aga ma ei järeldaks siinkohal, et see on tervikuna läbi kukkunud," märkis ta.

"Vaktsineerimine on alles alanud ning alles pikemas perspektiivis saame hinnata, kui edukas oli Soome võrreldes muu Euroopaga," lausus Marin.

Tervishoiuameti hinnangul suudab Soome jaanuaris teha 20 000 vaktsineerimist nädalas.

"Tuleb meeles pidada, et Pfizer-Biontechi vaktsiini manustatakse kahes annuses. Kui riiki siseneb 100 000 vaktsiini, saab vaktsineerida 50 000 inimest. Samuti eeldame, et teistele vaktsiinitootjatele antakse müügiluba ja siis saame ka [vaktsineerimist] kiirendada," rääkis Marin.