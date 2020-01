Soome peaminister Sanna Marin saabub järgmisel nädalal esimesele külaskäigule Eestisse

Rootsi sõidab Marin kolmapäeval, 8. jaanuaril ja Eestisse reedel, 10. jaanuril. Rootsis kohtub Marin peaminister Stefan Löfveni ja Eestis peaminister Jüri Ratasega, vahendab Ilta-Sanomat.

Tallinnas teeb Marin visiidi lõpetuseks ka viisakusvisiidi president Kersti Kaljulaidi juurde.

Kavas on rääkida riikide kahepoolsetest suhetest ja Läänemere piirkonda puudutavatest asjadest näiteks keskkonnakaitse valdkonnas, Euroopa julgeolekust ja päevakajalistest rahvusvahelistest küsimustest.

Mitmepoolsed asjad on esil ka selles valguses, et Eesti on praegu ÜRO julgeolekunõukogu ajutine liige, öeldakse Soome valitsuse teates.

Kohe pärast Marini ametisse astumist tekitas skandaali Eesti siseminister Mart Helme, kes tuletas oma raadiosaates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal (Soomes) mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige.”

Helme viitas Marini kunagisele töökohale poe kassapidajana.