Soome peaminister Rinne: Johnsonil on 12 päeva Brexiti-plaanide esitamiseks

Rinne ütles, et tema ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron leppisid kokku, et Suurbritannia peab esitama ettepanekud kirjalikult septembri lõpuks ja kui seda ei tehta, „on kõik läbi”, vahendab BBC News.

Rinne rääkis ajakirjanikega pärast kohtumist Macroniga eile Pariisis.

„Me mõlemad nõustusime, et Boris Johnsonil on nüüd aeg esitada oma ettepanekud kirjalikult, kui need olemas on,” ütles Rinne. „Kui ettepanekuid septembri lõpuks ei saada, on kõik läbi.”

Rinne kavatseb arutada uut tähtaega lähipäevil Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski ja Johnsoni endaga, aga seda pole veel teiste Euroopa Liidu riikidega kokku lepitud.