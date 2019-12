Soome peaminister Rinne esitas presidendile tagasiastumispalve

Seega astub tagasi kogu valitsus.

„Palun lugupidavalt, et teie, austatud vabariigi president, vabastaksite riiginõukogu liikmelisusest mind ja teised riiginõukogu liikmed,” ütles Rinne.

Ühtlasi tänas Rinne Niinistöt hea koostöö eest.

„Aitäh, härra peaminister. Tahan omalt poolt tänada lühikese, aga väga hektilise koostööperioodi eest, mis on ka minu arvates sujunud väga hästi. Rahuldan teie tagasiastumispalve, aga palun samas, et riiginõukogu võiks jätkata kohusetäitjatest ministritena, kuni uus valitsus ametisse nimetatakse,” ütles Niinistö.

"Lähen käima Mäntyniemis," ütles Rinne enne seda pärast SDP fraktsiooni koosolekut.

SDP fraktsiooni esimees Antti Lindtman kommenteeris seda koosolekut nii: „Fraktsioon arutas asja ja sai selgituse. Olukord on selline, et keskerakond on teatanud umbusaldusest Rinne vastu. Meie fraktsiooni osas on olukord selline, et oleme toetanud Antti Rinnet kogu protsessi aja. Varsti kuuleme Antti Rinne otsuseid.”

SDP fraktsiooni seisukoht on Lindtmani sõnul see, et igal juhul püütakse edasi minna praeguse koalitsiooniga.

Lindtman ütles, et kui erakond tahab temast uut peaministrit teha, ta ei keeldu.

Sama ütles ka praegune transpordi- ja kommunikatsiooniminister Sanna Marin.

Rinne kohtus hommikul keskerakonna esimehe Katri Kulmuniga, kes ütles, et keskerakonna fraktsioon ja erakonna juhatus ei usalda Rinnet.

Rinne oma erakonna sotsiaaldemokraatide (SDP) fraktsioon pidas oma koosoleku, kus Rinne saatust arutati.