Soome peaminister Rinne esitas presidendile tagasiastumispalve

Seega astub tagasi kogu valitsus.

„Palun lugupidavalt, et teie, austatud vabariigi president, vabastaksite riiginõukogu liikmelisusest mind ja teised riiginõukogu liikmed,” ütles Rinne.

Ühtlasi tänas Rinne Niinistöt hea koostöö eest.

„Aitäh, härra peaminister. Tahan omalt poolt tänada lühikese, aga väga hektilise koostööperioodi eest, mis on ka minu arvates sujunud väga hästi. Rahuldan teie tagasiastumispalve, aga palun samas, et riiginõukogu võiks jätkata kohusetäitjatest ministritena, kuni uus valitsus ametisse nimetatakse,” ütles Niinistö.

Pressikonverentsil ütles Rinne, et küsimus ei ole niivõrd selles, kes, kuivõrd selles, mil viisil ja mis suunas riiki viiakse.

Rinne kiitis valitsusprogrammi ning selle mõju soomlaste elule ja kliimale.

Rinne sõnul on ta valmis jätkama SDP esimehena.

Rinne ütles, et valitsusprogramm on nii hea, et on kõrvaline seik, kes on peaminister. „Otsustasin, et kui minu peaministriks olemine seda ohustab, astun kõrvale,” teatas Rinne.

„Meil on palju inimesi, kes on pädevad peaministri ametiks,” lausus Rinne, tahtmata võtta seisukohta, kes oleks talle hea järeltulija.

„Ma ei ole liigutatud. Mul on nohu,” märkis Rinne pressikonverentsi lõpus.

SDP fraktsiooni esimees Antti Lindtman kommenteeris fraktsiooni koosolekut, kus osales ka Rinne nii: „Fraktsioon arutas asja ja sai selgituse. Olukord on selline, et keskerakond on teatanud umbusaldusest Rinne vastu. Meie fraktsiooni osas on olukord selline, et oleme toetanud Antti Rinnet kogu protsessi aja. Varsti kuuleme Antti Rinne otsuseid.”

SDP fraktsiooni seisukoht on Lindtmani sõnul see, et igal juhul püütakse edasi minna praeguse koalitsiooniga.

Lindtman ütles, et kui erakond tahab temast uut peaministrit teha, ta ei keeldu.