Soome peaminister Marin jääb haigussümptomite tõttu kodusele tööle

Marini sõnul jätkab ta kaugtööl, osaledes täna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni istungil ja valitsusparteide kohtumisel.



Yle märgib, et see on juba neljas kord, kui Covid-19 kartus peaministri töögraafikut mõjutab.

Aprillis isoleeris ta end koju ja laskis end testida, kuna üks tema residentsis töötanud alluvaid oli kokku puutunud nakatunud inimesega.

Mais läks kodutööle kogu valitsus, kuna sotsiaalministril Aino-Kaisa Pekonenil ja tööminister Tuula Haatainenil kahtlustati nakkust. Pärast seda läks Marin mais ka korraks haiguspuhkusele, põdedes nädala jagu gripilaadset haigust. Covid-19 test osutus tookord negatiivseks.