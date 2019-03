Soome parlamendivalimiste eel kasvab Põlissoomlaste populaarsus, sotsid ja koonderakond kaotasid toetajaid

Toetus Põlissoomlastele tuleb nüüd eriti niinimetatud „magajate erakonnast”, teatas uurimisasutuse Taloustutkimus uuringute juht Tuomo Turja.

„Põlissoomlased saavad nüüd varasemast rohkem toetajaid nende hulgast, kes ei oska või taha öelda, millist erakonda nad valisid 2015. aasta valimistel,” ütles Turja.

Soome populaarseim erakond on endiselt sotsiaaldemokraadid (SDP) 20,1-protsendise toetusega. Teisel kohal on koonderakond 15,8 protsendiga.

Nii SDP kui ka koonderakond on aga toetust kaotanud – SDP 1,2 ja koonderakond 0,4 protsenti. Seega on nende erakondade omavaheline vahe veidi vähenenud.

Neljandaks kukkunud senise peaministripartei keskerakonna toetus on veidi kasvanud, 0,3 protsendi võrra, ja on nüüd 14,4 protsenti.

Viiendal kohal olevad rohelised on toetust kaotanud 0,7 protsendi võrra ja on nüüd 13,0 protsendi peal. Kuuendal kohal on vasakliit, mille toetus on kasvanud 0,9 protsenti ja on nüüd 9,8 protsenti.

Doktor Johanna Vuorelma Tampere ülikoolist juhib tähelepanu sellele, et vahed on vähenenud.

„See, et alla kolme protsendipunkti sees on neli erakonda, on väga erinev olukord kui näiteks kaks aastat tagasi,” ütles Vuorelma. „Siin paistab hästi välja Euroopa areng. Parteimaastik killustub ja ükski erakond ei ole selgelt esipositsioonil.”

Sellises olukorras mõjutab erakondade toetust ka valimisaktiivsus. Põlissoomlaste toetajad on sellised, kes ka kergesti valima minemata jätavad.