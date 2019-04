Soome parlamendivalimised: Põlissoomlased tõusid värske küsitluse järgi toetuselt teiseks

Sel ja eelmisel nädalal läbi viidud küsitluse järgi toetab Põlissoomlasi 16,3 protsenti vastanutest. Märtsiga võrreldes on nende toetus kasvanud 1,2 protsenti ja sügisega võrreldes umbes kuus protsenti, vahendab Yle Uutiset.

Yle valimisekspert Sami Borg seletab Põlissoomlaste populaarsust enne jõule alguse saanud seksuaalkuritegevuse- ja sisserändealase aruteluga ühiskonnas.

„Ka kliimamuutusealases debatis on Põlissoomlastel õnnestunud pakkuda selget alternatiivi ja erinevat seisukohta teiste erakondadega võrreldes. Ja Halla-ahol (Põlissoomlaste esimees Jussi Halla-aho – toim) on ilmselt õnnestunud ka kampaania juhtimine,” ütles Borg.

Küsitluse läbiviija Taloustutkimuse uuringujuht Tuomo Turja ütles, et Põlissoomlased on saanud palju uusi toetajaid nende hulgast, kes eelmistel parlamendivalimistel üldse ei hääletanud. Põlissoomlaste selja taha on tema sõnul astunud mõnevõrra ka neid inimesi, kes on varem toetanud eriti Keskerakonda, Koonderakonda ja mõnevõrra ka sotsiaaldemokraate (SDP).

Värske küsitluse järgi on Soome populaarseim erakond endiselt SDP, mis on Yle küsitluste järgi esikohal olnud aasta. SDP-d valiks küsitluse järgi 19 protsenti soomlastest, mida on 1,1 protsenti vähem kui märtsis.

Kõik muutused võrreldes eelmise kuuga mahuvad siiski küsitluse veamarginaali sisse.

Koonderakond langes küsitluse järgi kolmandaks 15,9-protsendise toetusega. Neljas on Keskerakond 14,5 protsendiga. Mõlema toetus tõusis märtsiga võrreldes 0,1 protsenti.