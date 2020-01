Soome parlamendiliikmele tahetakse võõrliikide ja sisserändajate võrdsustamise eest süüdistus esitada

„Põlissoomlased on vastu süüdistuse esitamise õiguse andmisele ja hoiavad selle ära,” ütles erakonna esimees Jussi Halla-aho.

Halla-aho sõnul peavad Põlissoomlased palve põhjendusi valedeks.

„Rahvaesindaja kaitse süüdistuse esitamise eest on loodud just selle jaoks, et poliitikat ei viidaks Eduskuntast kohtusse,” ütles Halla-aho.

Halla-aho sõnul oli see, mida Mäenpää ütles, täiesti vaieldamatu ja selge.