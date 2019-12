Soome opositsioon esitas uuele valitsusele kohe usaldusega seotud küsimuse ISIS-e naiste ja laste Soome toomise kohta

„Te ei saa vastutusest kõrvale hoida. Loodetavasti mõistab valitsus nüüd, et see on tõsine küsimus,” ütles Mykkänen. „Praegu on nii suur ebaselgus selles, kas valitsus on teinud poliitilise otsuse ja andnud mandaadi tuua koju Soome ISIS-e kalifaadi tegevuses osalenud Soome kodanikud või mitte.”

Kristlike demokraatide fraktsiooni juht Päivi Räsänen rõhutas, et ISIS-e naised kujutavad Kaitsepolitsei (Supo) sõnul endast Soomele julgeolekuohtu. Lapsi oleks Räsänen valmis aitama.

„Selle kohta tuleb siiski teha selge poliitiline otsus, kus ei redutata ametnike selja taga,” ütles Räsänen.

Koonderakonna sõnul tuleb Süürias olevaid lapsi aidata, kui selle jaoks leidub ohutu viis.

Peaminister Marin kommenteeris Ylele, et välisminister Haavisto tegevusel on valitsuse vaikiv heakskiit.