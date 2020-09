Soome Õnnetuste Uurimiskeskus alustab parvlaeva Amorella karilesõidu ulatuslikku uurimist sel nädalal, tulemusi on oodata järgmisel suvel

Esialgse uurimisega hangitakse lisaks tehnilisele informatsioonile andmeid sündmuste kulu kohta küsitledes pardal olnud reisijaid, merepäästekeskuse personali ja Amorellal vahis olnud meeskonnaliikmeid, vahendab Yle Uutiset.

Esialgse uurimise põhjal otsustatakse, milliseid oskusi ja teadmisi õnnetuse põhiuurimist läbi viima hakkavas uurimisgrupis vajatakse.

OTKES-i juht Veli Pekka Nurmi ütles, et on selge, et alustatakse laiemat uurimist. Otsus selle kohta peaks tehtama nädala algupoolel.

Nurmi sõnul on tegemist ulatusliku uurimisega ning lõppraportit ei ole oodata enne poole aasta möödumist.

„Täisuurimine võtab nii kaua aega, et vähem kui poole aastaga see valmis ei ole. Hindaksin, et umbes üheksa kuu pärast on meil lõppraport koos soovitustega,” ütles Nurmi.

Amorella puudutas merepõhja samas kohas ka 2013. aastal. Nurmi sõnul näib esialgu nii, et õnnetuse kordumine oli õnnetu juhus ja nendel juhtumitel omavahel seost ei ole.

Seni on liiga vara öelda, kas OTKES-i antavad soovitused saavad olema seotud laevatee, tehniliste tähelepanekute või meeskonna tegevusega.

„Seda on võimatu öelda. Asja vaadatakse nüüd täies rahus,” ütles Nurmi.