Soome noorteorganisatsioonid keelduvad koostööst noorte Põlissoomlastega, kuni fašismist lahti öeldakse

Noorte Põlissoomlaste aseesimees Toni Jalonen teatas pühapäeval Tallinnas EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus korraldatud konverentsil, et on fašist. Eile kinnitas Jalonen Soome uudisteagentuurile STT, et ei tagane oma avaldusest.

