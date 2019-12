Soome naasvate Islamiriigi laste pähe taotud ideoloogia lammutamine võib võtta aastaid

„Kui keskkond on rajatud teatud ideoloogiale, ei saa see jätta lapsi mõjutamata,” märkis Puolakka.

Ajupesu all mõeldakse süstemaatilist, manipuleerivat ja hirmu kaudu toimuvat mõttemaailma kujundamist, mille juures söödetakse inimesele erinevaid uskumusi ja arusaamu. Ei ole teada, millises eas on see Al-Holi laste puhul alanud. Puolakka hinnangul on need juhtumid igal juhul keerulised ja vajalik on pikaaegne spetsialistide abi.

„Laste abivajadust ei saa pisendada. Mida varasemas faasis uskumuste söötmine algab, seda nõrgem on lapse hindamisvõime. Näiteks mõnedes usulahkudes algab see juba väga väikesena,” ütles Puolakka.

Ajupesu „lammutamine” ei ole Puolakka sõnul kerge ega kiire protsess. Tema hinnangul on jutt pigem aastatest kui kuudest.

„Sõltub sellest, kui kaua laps on ideoloogiaga kokku puutunud ja mida ta on näinud. Teisalt võib lapse ja noore eelis olla see, et nende meel on mõlemas suunas paindlik,” ütles Puolakka.

Uskumuste üle vaidlemine või riidlemine ei aita.

„Alguses püütakse olukord stabiliseerida. Seejärel võib hakata uurima vaateid, millesse laps on uskunud ja miks. Mõeldakse, kas neile võib olla alternatiive. Kellegi pead ei saa pöörata ilma enda motivatsioonita,” rääkis Puolakka.

Puolakka arvates on tähtis, et laste enesetunnet jälgitakse aktiivselt ja võimalikesse probleemidesse sekkutakse kiiresti näiteks koolis. Üks ravimeetod on kindlustada, et laps leiab uues elus uusi huviobjekte.

„Äravõetu asemele peab pakkuma midagi muud. Näitama, et elul on head või isegi paremat pakkuda kui varem. Muidu võib laps kaotada oma elust selle vähesegi tähenduse, mis ideoloogia kaudu on olnud,” ütles Puolakka.