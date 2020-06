Soome naasis 12 Süüria Al-Holi laagris olnud Islamiriigi naist ja last

Välisministeeriumi ametnik Pekka Puustinen ütles, et naasnutest kolm olid emad ja üheksa nende alla kümneaastased lapsed, vahendab Yle Uutiset.

Soome välisministeerium teatas, et on lastele ja nende hooldajatele abi osutanud. Neile anti Soome saatkonnas Ankaras reisidokumendid ja nende naasmine korraldati koostöös Türgi võimudega.

Isikud naasid Soome liinilennuga Türgi pealinnast Ankarast, kus nad veetsid „väga lühikest aega”. Soome võimuesindajaid lennul ei olnud.

Soome välisministeeriumi teatel on Al-Holi laagris endiselt Soomest pärit inimesi. Nende Soome toomisega ei ole Puustineni sõnul saadud edasi liikuda koroonaviiruse tõttu. Prioriteet on saada laagrist võimalikult kiiresti Soome alaealised lapsed.

Soome välisministeerium ei ütle, mis nende isikutega nüüd toimub. Nendega tegelevad sotsiaal- ja tervishoiu- ning julgeolekuametnikud.

Soome riik ja asjaomased ametkonnad olid nende isikute saabumisest teadlikud.

Soome välisministeerium lükkas ümber Türgi väited, et isikute näol oli tegemist terroriorganisatsiooni Islamiriik välisvõitlejatega.

Puustineni sõnul ei ole Soome välisministeerium õhutanud naisi ja lapsi Süürias asuvast Al-Holi laagrist põgenema.

„See on äärmiselt ohtlik. Me ei tea, kuidas nad põgenesid,” ütles Puustinen.

Al-Holi põgenikelaager asub Kirde-Süürias nüüd kurdide kontrolli all olevas piirkonnas. Seal elab umbes 20 000 täiskasvanut ja 50 000 last, kes on varem elanud Islamiriigi kontrolli all olnud aladel.

Laagris on olnud 11 Soomest pärit naist ja umbes 30 last. Naiste ja laste Soome toomise üle on Soomes toimunud ägedad vaidlused.

Enne jõule toodi laagrist Soome kaks last. Teatati ka, et töö teiste laste Soome toomiseks jätkub.

Jaanuaris teatas Yle, et naised olid Soome pääsemise suhtes lootusrikkamad kui varem ja vaid üks neist ei tahtnud Soome naasta.

Soome valitsus otsustas detsembris, et Soomel on kohustus aidata laagris olevaid lapsi, aga mitte nende vanemaid.