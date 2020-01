Soome miljonär käis ilma passita Eestis ja sai naastes 95 000 eurot trahvi, nüüd anti asi Euroopa Kohtu uurida

Eile otsustas Soome ülemkohus küsida Euroopa Liidu kohtult eelotsust kolme küsimuse kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamisest.

„Selles asjas on tõlgendamise küsimus, kas on liidu õigusega kooskõlas karistada liidu kodanikku selle eest, et ta on reisinud teise liikmesriiki ja tagasi ilma, et tal oleks olnud kaasas kehtivat passi või muud reisidokumenti,” teatas Soome ülemkohus.

Soome ülemkohtu kaks esimest küsimust puudutavad seda, kas Euroopa Liidu õiguse järgi on takistusi sellele, et riigi seaduse järgi nõutakse oma väikelaevaga merel liikujatelt passi kaasas olekut, kui ta ületab Euroopa Liidu sisepiiri.

Kui takistusi ei ole, küsib ülemkohus kolmandaks Euroopa Kohtult seisukohta selle kohta, kas Soome päevamäära järgi määratav karistus on Euroopa Liidu proportsionaalsuspõhimõttega kooskõlas.

Vastust tuleb ilmselt pikalt oodata, väga vabalt võib see saabuda alles 2021. aastal.