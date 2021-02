Soome meteoroloog: tõsine pakane paugub veel nädala, ent kevad tuleb tavapärasest soojem

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) värske hooajalise prognoosi kohaselt järgneb külmale hilistalvele soe kevad ja märtsist maini on õhutemperatuur 0,5–1 kraadi keskmisest soojem.

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et prognoosi põhjal võib loota, et kevad ja talv on viimaks taas selgesti eristatavad. Ta meenutas, et näiteks eelmisel aastal jätkus mõnes piirkonnas sama tüüpi ilm praktiliselt novembrist aprillini ja Lõuna-Soomes ei olnud aastaaegade vahetust pea üldse märgata.

Uuel nädalal, nagu ka käesoleval nädalavahetusel, on oodata krõbedat pakast ja õhutemperatuur võib paiguti langeda kuni 20 miinuskraadini. Järgmise nädalal keskel näib kõrgrõhkkond taas tugevnevat. "Teisisõnu, pakane esialgu veel ei taandu, vaid võib hoopis uuesti karmistuda," hoiatas Mäntykannas. "Alles tuleva nädala lõpu poole tundub selgem, et läänest võib Soome jõuda sajuala ja samal ajal veidi leebem õhk - kuigi ennekõike hoiab külma vaos pilvkatte tihenemine."

"Olukord on väga muutlik. Täna näib, et paukuvat pakast selle kuu lõpus enam ei tule. Märtsi lähenedes hakkab temperatuur paratamatult tõusma. Teisisõnu, talve külmemad ilmad on õige pea möödas."

"Õhurõhu jaotuse põhjal võib ettevaatlikult järeldada, et Soome kevadilm on kiiresti muutuv ja oleme üldjuhul läänevoolude mõjuvallas. Võimalikud on föönid ja nendega kaasnevad järsud soojalained," ütles Mäntykannas.

"Ilmaprognoosi kohaselt näib kevad tulevat tavapärasest soojem, eriti Euroopa ida- ja põhjaosas. Lääne-Euroopas jääb õhutemperatuur pikaajalistele keskmistele lähemale."

Mäntykannase sõnul valitseb pikaajalistes prognoosides siiski ebakindlus, eriti kõrgetel laiuskraadidel. "Ehkki saabuv kevad tundub ECMWF prognoosi kohaselt tavapärasest soojem, on raske öelda, kas sooja ilma jagub kogu kevadeks või on ainult üks kuu nii soe, et see tõstab kevadkuude keskmist temperatuuri," märkis ta.

"Kui meil valitseb läänevool ja madalrõhkkonnad liiguvad Soomest ida suunas, siis tõenäoliselt jõuab aeg-ajalt Lõuna-Euroopast Soome sooja õhku. Föönid võivad neis oludes kaasa tuua ka väga soojad kevadpäevad."