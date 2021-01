Soome meteoroloog: talv tuleb tänavu pikk ja karm. Kevade alguski ähvardab viibida

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et hetkel riigi lõunaossa ulatuva krõbeda külma taandumine uuel nädalal on ajutine ja pakane tugevneb taas talve edenedes, vahendab Iltalehti.

Vastavalt Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) hiljuti väljastatud igakuisele prognoosile tuleb see talv tavapärasest külmem, kuigi järgmisel nädalal läheb ilm ajutiselt leebemaks. Ajutist sula on oodata ka Eestis, kus terve selle nädala on inimesed saanud talvemõnusid nautida.

Ilma sulale pöördumisega tuleks arvestada, isegi kui see pole kauakestev. Oodata on sadu, mis ähvardab maju senisest veelgi suuremate lumekoormustega. Juba suurtele lumekoormatele veel peale sadada ähvardav lumi ja jäine vihm võivad katuseid murdma hakata - eriti veel, kui pakane pärast pehmemat nädalat riigi lõunaossa naaseb.

Ees ootab Siberi talv

Kui pakane jaanuari viimasel nädalal tagasi tuleb, näib see olevat veelgi karmim.

"Jaanuari viimasel nädalal nähakse Põhja-Jäämere kohal tugevnevat signaali tavapärasest kõrgemast õhurõhust, mis sunnib Atlandi ookeani madalrõhkkonna lõunapoolsemale teele. See tähendab "Siberi talve" tagasitulekut - kogu Soome paistab keskmisest 6 kuni 10 kraadi külmem," märkis Mäntykannas.

Talve jätkudes hoiab külm oma jõupositsiooni ja nii jääb maa valgeks. Talvepühade ajal on Soomes oodata pakast ja lund, nii et talviseks välitegevuseks on suurepärane puhkuseilm.

Millal saabub kevad?

Külmad talved aeglustavad tavaliselt ka kevade saabumist.

"Ma kardan kohutavalt, et mis saab kevadest, kui talve lõpp pöördub jäiseks - varasemad aastad on õpetanud, et pärast külma ja väga lumist talve jääb kevade saabumine vahel viibima," tõdes Mäntykannas.

Jääkate Läänemerel ja paks lumekate mandril aeglustavad õhu soojenemist kevadiste näitudeni. Tasub siiski märkida, et tegemist on pikaajalise prognoosiga - aeg näitab, kas see osutub ka tõeks.

Öösel kuni -25 kraadi

Eestis jääb pühapäeval kõrgrõhkkond pisut nõrgemaks, aga hoiab suurema saju eemal ning vaid mõni koht saab kerget lumelisa. Tuul on öösel nõrk, päeval muutub läänekaare tuul tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -7..-12, sisemaal -13..-18, Kagu-Eestis kuni -25 kraadi, päeva jooksul muutub ilm pehmemaks ja õhtuks tõuseb õhutemperatuur -3..-9, Kagu-Eestis -11 kraadini.