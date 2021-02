Soome meteoroloog: kevadine soe ähvardab külmaks talveks tagasi pöörduda

Ilmateenistuse Foreca meteoroloog Markus Mäntykannas ütles, et soojaarmastajatel tuleks lähipäevil veel päikest ja leebemat ilma nautida, sest see rõõm ähvardab jääda üürikeseks.

"Tavapärasest soojem ilm märtsi alguses võib pöörduda silmapilkselt kevadearmastaja halvimaks õudusunenäoks, kuna prognoosid vihjavad pakase tagasitulekule," tõdes Mäntykannas.

Tema sõnul lubab märts alata soojana, kuid kohe pärast seda ähvardavad temperatuurid kiiresti vabalangusse minna.

Vastavalt Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) hiljuti väljastatud igakuisele prognoosile tuleb märtsi esimene nädal suures osas Soomes tavapärasest 1–6 kraadi soojem, märkis Mäntykannas.

"Kui aga vaatan järgmise nädala igapäevast prognoosi lähemalt, juhindub minu tähelepanu nädala keskel üle Lapimaa rändavale madalrõhkkonnale. See võib olla tõeline pöördepunkt, stst madalrõhkkond muudaks õrna föönituule ühe hoobiga külmaks kargeks arktiliseks õhupurskeks. Üle riigi võivad seejärel taas võimust võtta külmakraadid, ennekõike öösel," nentis ta.

Kuigi veebruari lõpu ja märtsi alguse ilm tundub kevadiselt soe, ei tasu ilmateadlase sõnul veel talveriideid kappi panna. "Kui lähtuda neist väljavaadetest, ei ole termiline kevad veel algamas ja talv võib oma haaret taas tugevdada," hoiatas Mäntykannas.

Varakevadet ei maksa Mäntykannase sõnul oodata ka märtsi teisel nädalal, mil prognooside kohaselt on ilm endiselt tavapärasest külmem. Alles kuu teises pooles on märke Lõuna-Soomes meteoroloogilise kevade algusest - see tähendab õhutemperatuuri tõusmist püsivalt 0 ja 10 kraadi vahele. Tasub märkida, et tegemist on pikaajalise prognoosiga - aeg näitab, kas see ka tõeks osutub.

Eestis läheb külmemaks nädala keskel

Ilmateenistuse teatel suundub laupäeval madalrõhkkond Venemaale ja lääne poolt tugevneb kõrgrõhuhari. Öösel üle liikuvaist sajupilvedest tuleb lörtsi ja lund. Päev on sajuta ja selgema taevaga. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kraadi ümber, päeval tõuseb +1..+4 kraadini, õhtul langeb taas alla 0 kraadi.