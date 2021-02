Soome meteoroloog: ees ootab talve külmim nädal

Esmaspäeval saab külm kõrgrõhuala valitsevaks kogu Põhja-Euroopas. Meil suuremat sadu ei tule, vaid saartele ja Soome lahe rannikule võib jäävabaveepinna kohalt pilvi kanduda, millest veidi lund pudeneb. Tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, Lõuna-Eestis on taeva selgimiseks tingimused soodsamad ja siis võib langeda alla -15 kraadi, päeval on -6..-11 kraadi.

Edasi jätkub nädal arktilise külmaga.

Teisipäev tuleb kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Taeva selgimiseks on tingimused soodsad ning ilm muutub krõbedamaks. Õhutemperatuur on öösel -8 kraadist saarte rannikul -14..-19 kraadini sisemaal, kui taevas kogu ööks selgineb, siis langeb alla -20 kraadi lähedale, päeval -8 kraadist saarte rannikul -11..-14 kraadini sisemaal.

Kolmapäeval koondub kõrgrõhuala Skandinaavia kohale ja muutub võimsamaks ning loob soodsad tingimused taeva selgena püsimiseks. Öö on vaikne ja õhutemperatuur langeb sisemaal laialdaselt alla -20 kraadi, kohati -25 kraadini. Päeval võib lõuna poolt survet avaldav madalrõhkkond idakaare tuult tõsta ning külmatunnet süvendada, õhutemperatuuri tõus piirdub sisemaal -12..-15 kraadiga, üksnes rannikul kerkib -10 kraadi lähedale.

Neljapäeva öö on pilvisemaks tõmbuva taeva korral õhutemperatuuriga -10..-15, idapoolsetes maakondades kuni -20 kraadi. Päev tuleb -9..-14 kraadiga, idatuul võib väga tugevaks paisuda ja õhtupoolikul hakkab lund sadama.

Reedel jõuab madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle põhjaservas on meie ilm lumesaju ja tuisuga. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur on öösel -9..-14, päeval -6..-10 kraadi, aga tugeva jahutava tuule tõttu on külmatunne märksa suurem.