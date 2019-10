Soome leht: Tallinnas asuv laboratoorium andis soomlasele eksliku vähidiagnoosi

Nädal hiljem kutsuti Marko uuesti Meilahtisse vastuvõtule. Huslab oli tunnistanud kõik Synlabi diagnoosid valedeks. Marko valgelibledes esines endiselt kõrvalekaldeid, aga miski ei viidanud leukeemiale.

Arsti sõnul valmistus Marko kuid ilma asjata enneaegseks surmaks.

Kui Marko ei oleks olnud Meilahtis jälgimise all, oleks ta tõenäoliselt alustanud asjatult vähiravi.

Terveystalo juhtiv ülemarst Petri Bono ütles, et alustatud on asja uurimist koos Synlabiga. Bono arvas, et Marko proovid on kas teise patsiendi omadega segi aetud või on neid meditsiiniliselt valesti tõlgendatud.

Synlabi meditsiinidirektor Tommi Vaskivuo ütles, et Tallinnas alustati sisemist kvaliteedijuurdlust. Synlabi laboratooriumid järgivad Vaskivuo sõnul kõige kõrgemaid võimalikke kvaliteedistandarde ning meetodid ja seadmed on samad kui Huslabi laboratooriumis.

Soome meedias täna avaldatud juhtumiga seoses kinnitab SYNLAB, et väide eksliku vähidiagnoosi panemisest labori poolt ei vasta tõele, teatas SYNLAB Eesti juhatuse liige Rainar Aamisepp.

"SYNLAB laboris teostati Soome meespatsiendile arsti tellimusel kolmel korral vereanalüüs. Tallinnas tehtud analüüs ei ole vähidiagnostiline uuring ning SYNLABi labor ei ole väljastanud ühtki vähi diagnoosi antud juhtumiga seoses.

Arsti tellimusel teostati patsiendile rutiinne vereanalüüs, milles tuvastati patsiendil mittespetsiifiline leid. Seetõttu tellis arst veel kaks korda sama analüüsi tellimust uuest vereproovist. Iga kord oli leid sama, mille alusel arst otsustas patsiendile Soomes teha edasised uuringud," öeldakse avalduses.

SYNLAB avaldab kahetsust võimalike ebamugavuste eest, mida toimunu on tekitanud. Ettevõte ei saa kommenteerida patsiendi proovide tulemustega seotud täpsemaid asjaolusid.

Rainar Aamisepp