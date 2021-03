Soome leht: Eesti koroonakatastroof on viimane hoiatus soomlastele

Varjus mainib, et koroonasurmi on on Eesti praegu veidi alla 700, Soomes veidi üle 700, aga Eestis on elanikke viis korda vähem.

Veel eelmisel sügisel oli olukord mõlemas riigis hea, aga siis hakkasid arvud kasvama. Soomes püsis olukord talutav viimaste nädalateni, aga Eestis pöördus olukord veebruaris tõsiselt süngeks. Tõenäoline põhjus on koroonaviiruse kergemini nakkav Briti tüvi.

Varjuse sõnul on Briti tüvi petlik, sest inimesed on aasta jooksul harjunud sellega, mis on ohutu ja mis mitte. Uus viirus nakkab aga kergemini ja seejärel on selle levimine puhas matemaatika, kui ei võeta tarvitusele tõeliselt karme meetmeid, märgib Varjus.

„Tuntuim näide on Iirimaa, kus heast olukorrast mindi kohustavasse mõne nädalaga. Nüüd kordub sama Eestis. See kordub ka Soomes, kui soomlased ohtu ei usu,” kirjutab Varjus. „Karmid meetmed on äratuskell. Neist on abi vaid siis, kui olukorra tõsidust mõistetakse. Nüüd peavad soomlased mõistma.”

Varjuse sõnul tõenäoliselt soovmõtlemine, et Soome sulgemisolukord lõpeb juba kolme nädala pärast. Soomes valmistatakse juba ette liikumispiiranguid ja need tekitavad umbusku.

Varjus tuletab meelde, et nii mõtlesid aasta tagasi ka näiteks prantslased, britid, hispaanlased ja itaallased. Kõikjal Lääne-Euroopas on aga karmidest piirangutest juba aegu tagasi igapäev saanud.

„Soomlastel on taas aeg avada oma silmad ja vaadata, mis mujal on juhtunud. Ükskõik kui hirmutav vaatepilt ka poleks. Siis peab tegutsema nii, et see ei korduks siin,” kirjutab Varjus.

