Soome laulutäht Jari Sillanpää sai süüdistuse lapse seksuaalses kuritarvitamises

Soome rahvusringhääling Yle teatas kahtlustustest Sillanpää suhtes juba 2018. aasta augustis. Prokurör Nina Keskinen kinnitas, et esitatud süüdistus on seotud sama asjaga, aga kahtlustatav kuritegu on muutunud tõsisemaks.

Varem avalikuks saanud informatsiooni järgi kahtlustati Sillanpääd sugulist kõlblust riivava pildi omamises. Nüüd aga süüdistatakse teda lapse seksuaalses kuritarvitamises ja sugulist kõlblust riivava pildi levitamises.

Lapse seksuaalse kuritarvitamise eest võidakse Soomes karistada maksimaalselt kuueaastase vangistusega ning sugulist kõlblust riivava pildi levitamise eest maksimaalselt kaheaastase vangistusega.

Süüdistusi arutatakse Helsingi esimese astme kohtus veebruari lõpus. Kahtlustatavad kuriteod on leidnud aset Helsingis.

Sillanpää ise tunnistas 2018. aasta suve lõpus Facebookis, et politsei on ta üle kuulanud, sest tema kodus olnud seadmetest leiti politsei teatel viiteid ebaseadusliku materjali kohta. Sillanpää väitis, et tema arvutist leiti pilte ja video, mida ta ei ole kunagi näinud.

Sillanpää ütles, et kes iganes tema pidudel osalenutest võis tema arvutit kasutada.

Sillanpää advokaat Riitta Leppiniemi ütles, et Sillanpää eitab mõlemat süüdistust. Leppiniemi sõnul on kuritarvitamise süüdistuses juttu muust kui füüsilisest puudutamisest.

Seda kinnitas ka prokurör Keskinen.

2018. aastal mõistis Helsingi esimese astme kohus Sillanpää 10 kuuks tingimisi vangi kahe narkokuriteo eest. Sillanpää hankis kokku 108 grammi metamfetamiini ja tõi Taist Soome 0,5 grammi metamfetamiini.

Sillanpää tunnistas ise narkootikumide tarvitamist ja nende tasuta sõpradele andmist.