Soome Lapimaal uuritakse kaht koroonaviiruse kahtlust

Hiina turistid saabusid Soome Lapimaale Norra kaudu. Ivalo juhtiv arst Outi Liisanantti ütles ajalehele Helsingin Sanomat, et hiinlased saabusid Pariisist Oslo Gardermoeni lennuväljale, kust lendasid edasi Põhja-Norrasse Kirkenesi. Soome saabusid hiinlased bussiga.

Arstiabi palusid isa ja poeg, teatas Liisanantti. Ta ei täpsustanud, kui vanade inimestega tegemist on, aga ütles, et nad on muidu terved ja heas vormis noored inimesed.

Patsiendid on Ivalo tervisekeskuses isoleeritud. Isolatsioon jätkub vähemalt nii kaua, kui proovid on osutunud negatiivseks. Ka pereema on ettevaatusabinõuna tervisekeskuses karantiinis.

Patsientidelt võeti koroonaviiruse proovid, mis saadeti Helsingisse analüüsimisele.