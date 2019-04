Soome koalitsiooniläbirääkimiste juhiks valiti sotside esimees Antti Rinne

„Eesmärgiks on tekitada arusaam selle kohta, kui lähedal on erinevate erakondade vaated, ja otsida täpsustunud küsimuste kaudu üksmeelt nende erakondade vahel, kes hakkavad neid edaspidi koos edasi viima,” ütles Rinne pressikonverentsil, vahendab Yle Uutiset.

„Tähtsaim on, et suurte küsimuste ettevalmistamine saadakse üle valimisperioodide kestvaks, et igal valimisperioodil ei alustataks suurte asjade ettevalmistamist uuesti,” lisas Rinne.

Rinne peab tõenäoliseks, et SDP vajab koalitsioonipartneriks Põlissoomlasi, Koonderakonda või Keskerakonda. Sellega tagataks enamusvalitsus.

Kokku on kutsutud erakondade parlamendifraktsioonide juhtkonnad ning erakondade juhid.

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho kordas saabudes soovi pääseda valitsusse.

„Pigem on probleem teisel poolel. Me oleme teinud kogu aeg täiesti selgeks, et oleme valmis koostööks kõigiga,” ütles Halla-aho.

Koonderakonna juht Petteri Orpo ütles, et mõtles juba ette, milliseid küsimusi Rinne esitab.

„Vaatame, millised küsimused on Rinne meile koduseks ülesandeks andnud,” ütles Orpo. „Me peame kinni oma majandus-, tööhõive- ja maksupoliitika kursist.”

Erakondade vastuseid Rinne küsimustele oodatakse 30. aprilliks.