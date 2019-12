Soome keskkriminaalpolitsei hakkab uurima Soldiers of Odini iseseisvuspäeva meeleavaldust

Keskkriminaalpolitsei teatas Twitteris, et nende hinnangul on põhjust kahelda, et meeleavaldus oli neonatside organisatsiooni Põhjamaade Vastupanuliikumine (PVL) tegevuse jätkamine. Helsingi politsei on varem teatanud, et Soldiers of Odini meeleavaldusel osales samu isikuid, kes on osalenud PVL-i tegevuses, vahendab Yle Uutiset.

Soome ülemkohus määras märtsis PVL-ile ajutise tegutsemiskeelu. Samas andis ülemkohus PVL-ile apellatsiooniloa, mis puudutab korraldust organisatsiooni tegevus lõpetada. Tegevuskeeld kehtib, kuni ülemkohus on asjas lõpliku otsuse langetanud.

Nii Pirkanmaa esimese astme kohus kui ka Turu teise astme kohus tegid varem otsuse, mille järgi tuleb PVL-i ja selle taustaühingu Põhja Pärand (Pohjoinen Perinne) tegevus lõpetada. Turu kohtu sõnul nõuab PVL-i tegevuse lõpetamist avalik huvi muu hulgas liikumise vägivaldsuse tõttu.

Keskkriminaalpolitseis on juba käimas eeluurimine keelatud ühingutegevuse jätkamise kahtluse kohta. Kui iseseisvuspäeva sündmustes ilmneb põhjus kahtlustada kuritegu, liidetakse juurdlus keskkriminaalpolitsei teatel juba alustatud juurdlusega. Soldiers of Odini marsil nähti samu loosungeid ja kuuldi samu hüüdlauseid kui PVL-i varasematel marssidel.