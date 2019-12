Soome keskerakond otsustab täna peaminister Rinne saatuse

Küsimus on selles, kas Soome valitsuses kaalukeele osas olev keskerakond annab Rinnele oma toetuse või mitte, vahendab Ilta-Sanomat.

Keskerakonna parlamendiliikmed ei tahtnud olukorda oma nimega kommenteerida, sest keegi ei teadnud, mida valitsus omalt poolt teha kavatseb.

Nädalavahetusel on aga tagasiside keskerakonna realiikmete poolt olnud enneolematult karm. Nimelt nõutakse üheselt Rinne ametist lahkumist.

Keskerakonna mõjukas niiditõmbaja, kevadel Eduskuntast lahkunud Seppo Kääriäinen võttis olukorra kokku Twitteris: „Hommikukohvil mõeldud. Rinne valitsus ei ole käimas oleva tüli lahenedes enam endine. Tõeline küsimus on, kas on usaldust ja teovõimet. Soome vajab nendel aegadel tugevat valitsust. Miski peab muutuma.”

Aamukahvilla pohdittua.Rinteen hallitus ei ole meneillään olevan kahakan ratkettua enää entisensä. Todellinen kysymys on, onko luottamusta ja toimintakykyä. Suomi tarvitsee näinä aikoina vahvan hallituksen. Jonkin on muututtava. — Seppo Kääriäinen (@seppokaariainen) December 2, 2019

„Aga see on tõeliselt raske olukord, täiesti kohutavalt raske, täiesti põrgulikult raske,” kommenteeris üks anonüümseks jäänud keskerakondlane.

Igal juhul peab keskerakonna fraktsioon tegema täna ühemõttelise otsuse, sest vastus tuleb valmis saada homseks vaheküsimuse üle aruteluks. Vaheküsimus tähendab Soomes sisuliselt valitsuse usaldushääletust.

Oluline on kõige selle juures, et keskerakond ei taha valitsuskoalitsiooni lõhkuda, vaid küsimus on just või ainult Rinne jätkamises peaministrina.

Rinne ise ütles täna hommikul, et tal ei ole hetkel midagi kommenteerida.

Rinne ütles, et valitsus vastab homme Eduskuntas opositsiooni vaheküsimusele. Kolmapäeval hääletatakse valitsuse usaldamise üle.

Valitsus pidas eile hilisõhtul koosoleku postitüli tekitatud kriisi asjus. Koosoleku sisust ei ole avalikkusele räägitud.