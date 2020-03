Soome kaitsevägi on valmis Uusimaa isoleerimisel aitama, Helsingi linn valmistub liikumispiiranguks

Soome valitsus on teatanud, et kaalub Uusimaa muust Soomest isoleerimist koroonaviiruse levimise tõkestamiseks. Peaminister Sanna Marin ütles eile, et Uusimaa eraldamiseks on tugevad põhjendused, vahendab Yle Uutiset.

Kaitsevägi on Kaikkoneni sõnul juba valmistunud politsei võimalikuks abistamiseks.

„Olen õhutanud kaitseväge valmistuma selleks, et ametialase abi ülesandeid võib tulla,“ ütles Kaikkonen. „Kui volitatud ametkond palve esitab, on eeldus, et abi ka antakse.“

Kaikkoneni sõnul sõltuks liiklust kontrollima saadetavate ajateenijate ja kaadrisõjaväelaste arv abipalve ulatusest ja kestvusest.

„Politsei volitusi neil loomulikult ei oleks,“ lisas Kaikkonen.

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori ütles eile pärastlõunal, et linn on juba alustanud võimalikeks liikumist piiravateks tingimusteks valmistumist.

Helsingis on tuvastatud kokku 274 koroonaviirusesse nakatumist. Eile teatati 60 uuest juhtumist. Helsingi ja Uusimaa ravipiirkond (HUS) teatas eile, et piirkonnas on kinnitatud üle 500 koroonaviirusesse nakatumise.

Vapaavuori sõnul ei ole Uusimaa isoleerimine päris probleemivaba, sest linnas töötab palju näiteks arste ja õdesid, kes elavad väljaspool Uusimaad. Oluline on seega, et kriitilise personali liikumine suudetaks korraldada piirangutest hoolimata.