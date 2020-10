Soome kaitsepolitsei: Venemaa ja Hiina nuhivad Soomes kõige innukamalt, kasvanud on paremäärmuslaste oht

Kuigi koroonaviiruse pandeemia koos reisipiirangutega raskendas tänavu kevadel luuretegevust Soomes, jätkub välisriikide luuretegevus taas intensiivselt, vahendab Yle Uutiset.

Supo ülevaates öeldakse, et välisriikide luureteenistuste tegevus Soomes on pikaajaline ning eesmärgi- ja plaanipärane.

Eesmärkide hulka kuuluvad Soome poliitika ennetamine ja poliitiliste otsuste tegemise mõjutamine.

Välisriikide luureteenistused on huvitatud ka Soome tehnoloogiast ja sellega seotud oskusteabest.

Supo hinnangul on Soomes praegusel hetkel mitmeid kümneid välisriikide luureteenistuste töötajaid. Soomes on luurajaid ka lühikesi, niinimetatud operatiivseid ülesandeid täitmas.

Inimluures on välisriikide huviobjektid olnud muu hulgas Arktika-poliitika ja otsuste tegemine selle kohta, Soome investeeringud kriitilisse infrastruktuuri ja strateegilistesse valdkondadesse ning Soome poliitiliste organisatsioonide tegevus.

Supol on teada ka konkreetseid juhtumeid, kui Soomest on püütud hankida salajasi teabeallikaid, kes edastaksid välisriigile mitteavalikku informatsiooni.

Luureorganisatsioonid püüavad saada oma abilisteks isikuid, kelle abil on võimalik mõjutada otseselt või kaudselt poliitiliste otsuste tegemist ja avalikku arvamust.

Kui osa ühiskonna kesksetest tegevustest läks pandeemia tõttu internetti, avanes luurajatele uus tee informatsiooni hankimiseks ja haavatavatesse infosüsteemidesse sissemurdmiseks.

Supo teatel on väga tõenäoline, et spionaažiga tegelevad riigid jätkavad aktiivset küberspionaaži, sest pandeemia raskendab reisimist.

Pandeemia on andnud küberspionaažile ka uusi objekte: need on ravimistööstus ja uurimisasutused.

Lisaks sellele kasutatakse Soomet endiselt laialdaselt ebaseadusliku tehnoloogiaekspordi transiitmaana. Tegemist on ennekõike sõjalistel eesmärkidel kasutatava ekspordikeelu all oleva Lääne tehnoloogiaga.

Supo hinnangul kasutavad autoritaarsed riigid pandeemiat, USA presidendivalimisi ja Brexitit rahvusvahelise lõhestumise tekitamiseks.

Supo õhutab tegelema hoolikalt andmekaitsega: informatsiooni kättesaadavust ei tohi süsteemide haldamises asetada andmekaitsest ettepoole.