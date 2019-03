Soome kaitsepolitsei aastaraamat: riigis on suur hulk välisriikide luureteenistuste personali, eriti aktiivsed on Venemaa ja Hiina

Supo jälgimise all on 370 terrorismivastase võitluse sihtisikut. Nende isikute arvus paistab välja Süüria ja Iraagi konfliktidega seotud välisvõitlejate nähtus. Neist üha suurem osa on Supo teatel kas osalenud relvakonfliktis, väljendanud soovi relvastatud tegevuses osaleda või on saanud terroristlikku väljaõppet. Soomest läinud välisvõitlejaid on Supo teatel tõusnud terroriorganisatsioonis Islamiriik märkimisväärsetesse positsioonidesse.