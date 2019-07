Soome kaitseminister käis esmakordselt Eestis visiidil

Esmasäeva hommikul ka Stockholmi väisanud ning Rootsi kaitseministri Peter Hulqvistiga kohtunud Antti Kaikkonen arutas Tallinna jõudes Eesti ametivenna Jüri Luigega kaitsekoostöö, piirkondliku julgeoleku ning algava Soome Euroopa Liidu eesistumise küsimusi. Kaikkoneni hinnangul oli visiit ka väärikas sissejuhatus Soome eesistumisajale.

"Kaitse- ja välispoliitikat puudutav lähenemine jääb kindlalt samaks," kinnitas ta Soome valitsuse vahetumisele vihjates. Kaikkoneni sõnul võib lepiti praegu kokku koostöö jätkamises varasema joone järgi. Mõne aasta tagusele K9 liikursuurtükkide ostule sarnaseid ühishankeid ega muid üksikasjalikke plaane praegu kokku ei lepitud. Samas usub Soome kaitseminister, et selliseid töiseid kõnelusi jätkates on sarnased edasised sammud täiesti võimalikud. Soome kaitsejõude ootab lähematel aastatel ees uute hävituslennukite hange. Seejärel plaanivad põhjanaabrid aga sõjalaevastikku uuendada, mis oleks ka Eestile realistlikum koostöövõimalus.

"Kaitsekoostöö tugevdamine Soomega on üks meie strateegilisi eesmärke," rõhutas Jüri Luik. Samas kinnitavad mõlemad kaitseministrid, et juba praegu on koostöö väga tihe. "Soome kaitseväelaste osalemine Kevadtormi õppusel ning meie kaitseväelaste osalemine õppusel Arrow 2019 annab kogemusi mõlemale poolele," märkis Eesti kaitseminister kevadisi sõjamänge kommenteerides. Visiit päädis pärgade asetamisega Vabadussõja võidusamba jalamile.