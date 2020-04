Soome kaitsemaskiskandaal: kaks isikut vahistati raskes väljapressimises kahtlustatuna

„Teavitasime varem sel kuul, et uurime materiaalse kahju tekitamist, mis on olnud avalikkuses esil seoses Varustuskindluskeskuse kaitsevahenditellimusega seotud tüliga,” teatas Helsingi politsei kuritegude uurimise üksuse professionaalse kuritegevuse alase tegevuse juht, kriminaalinspektor Markku Heinikari, vahendab Yle Uutiset.

Politsei viitab materiaalse kahju tekitamise näol aknast sisse visatud kivile, millest on juttu olnud seoses HVK kaitsemaskiskandaaliga.

„Seda kahtlustatavat materiaalse kahju tekitamist uurides sai politsei teada fakte, mille alusel on nüüd kinni peetud isikuid põhjust kahtlustada raskes väljapressimises,” ütles Heinikari.

Oma akna lõhkumisest öösel rääkis ajalehele Ilta-Sanomat aprilli alguses ärimees Onni Sarmaste.

„Minu koju üritati kell neli öösel sisse murda ja läbi akna visati kivi. Olin õnneks ärkvel, tegeledes asjadega Hiina suunal, ja helistasin kohe politseipatrulli kohale,” ütles Sarmaste toona.

Sarmaste on rääkinud ka, et teda on ähvardatud. Sarmaste sõnul ähvardas kaitsemaskihankes tema konkurent olnud Tallinnas tegutsev iluettevõtja Tiina Jylhä saata talle kallale motojõugu Põrguinglid.