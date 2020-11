Soome juhtivates väljaannetes on Mart Helme tagasiastumine üks esiuudistest

Helsingin Sanomat tuletab meelde, et Eesti on sõjalise liidu NATO liige, kes toetub julgeolekupoliitikas muu hulgas headele suhetele mõjuka NATO riigi USA-ga.

„Mart Helme positsiooni on varemgi kahtluse alla seatud, kui on leitud, et ta ohustab oma avaldustega Eesti välissuhteid. Mart Helme sai napilt ministrina jätkata pärast usaldushääletust eelmise aasta detsembris. Usaldushääletus sai alguse sellest, et Mart Helme nimetas Soome peaministrit Sanna Marini müüjatüdrukuks,” kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome rahvusringhääling Yle märgib, et Helme nimetas oma tagasiastumise põhjuseks Eesti meedia laimu ja valetamise. Yle teatab ka, et Helme sõnul sekkus USA valimistesse „süvariik”.

Helme tagasiastumist on kajastanud Soomes ka mõlemad suured tabloidid Iltalehti ja Ilta-Sanomat, telekanal MTV ja mitmed teised väljaanded.