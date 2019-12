Soome ja Eesti poliitikud muljetavad kunagistest lihtsatest ametitest. Ansip oli betoonitööline, Stubb täitis šampoonipudeleid

Ajendiks on siseminister Mart Helme halvustav sõnavõtt Soome peaministri Sanna Marini kui endise „müüjatüdruku” aadressil.

Ansip kirjutab, et oli keskkooli ajal tõstukijuht viljakuivatis ja on teinud ka betoonitööd ning on selle üle uhke.

Lukioaikaan olin trukkikuskina viljakuivaamossa. Olen ollut myös betonityöntekijä. Ja ylpeä siitä. #ProudOfIt ja #🇪🇪🇫🇮 https://t.co/JwWmEDVbLI — Andrus Ansip (@Ansip_EU) December 16, 2019

Soome endine peaminister Stubb teatab, et alustas karjääri šampoonipudeleid täites ja küpsetades hamburgereid legendaarses Carrolsis.

Ei stressiä Taavi, minä aloitin urani täyttämällä shampoopulloja ja paistamalla hampurilaisia legendaarisessa Carrolsissa. Entä sinä? Terveisin Viro-fani. @IlvesToomas @Urmaspaet #ProudOfIt 😉💪 — Alexander Stubb (@alexstubb) December 16, 2019

Rõivas vastab, et oli ajalehemüüja ja koolivaheaegadel abitööline laos.

Minä olin lehtimyyjä ja koulujen loma-aikaan varastoapulainen. #ProudOfIt #🇪🇪🇫🇮 — Taavi Rõivas (@TaaviRoivas) December 16, 2019

Paet teatab, et alustas karjääri maasikakorjajana Soomes, mis oli tore ja õpetlik aeg.

Aloitin työurani mansikanpoimijana Suomessa. Oli kiva ja opettava aika. :) — Urmas Paet (@Urmaspaet) December 16, 2019

Põlissoomlasest Soome parlamendi liige Riikka Purra märkis, et on kahtlane, kui poliitikul ei ole selja taga tööliseametit. Ise on ta olnud postiljon, ettekandja, kassapidaja, lõbustuspargi töötaja, McDonald’si töötaja, müüja ja lapsehoidja.

Endine Põlissoomlane Simon Elo on olnud müüja, telefoni teel klienditeenindaja, aednik, restoranitöötaja ja annetuste koguja.