Soome ilmateenistus: mõtte ilusast talveilmast võib Põhja-Euroopas maha matta

Läänest läheneb täna Soomele hiiglaslik madalrõhkkond, mis toob kaasa tugeva tuule ja vihma, ent ka soojema ilma, vahendab uudistekanal Ilta-Sanomat.

Madalrõhkkonna kese on pühapäeval Briti saartel, laotades oma kombitsad kuni Soomeni.

"Täna õhtul on Soome koos tugevate tuultega selle sama madalrõhkkonna all, nii et jah, tuleb tuuline esmaspäeva hommik," hoiatas Foreca meteoroloog Kristian Roine.

Tuuliseim on pühapäeva õhtul ja ööl vastu esmaspäeva. Seejärel jõuab madalrõhkkonna kese Norra rannikule.

"Madalrõhkonna kese ei jõua tegelikult üldse Soome kohale, kuid see ise on nii suur, et mõjutab ilmastikuolusid Põhja-Euroopas tervikuna," ütles Roine. Seega mõjustab see ka Eestit.

Pühapäev tuleb Kesk-Euroopas, Briti saartel ja Hollandis väga tuuline päev.

Tuul pole Soomes just nii äge, ent on jäine. Läänemere lääneosas võib tuul jõuda tormi näitudeni.

Lõuna poolt puhuv tuul teeb ilma Soomes soojemaks. Lõuna-Soomes on ilm terve nädala esimese poole plussis.

Tulla võib koguni kuni +5 kraadi. Jahe tuul muudab ilmastiku kõledamaks.

Ülejäänud nädal ei too samuti Lõuna-Soomesse head talveilma. Temperatuur on nullilähedane.

Lapimaal on olukord siiski erinev. Külm tugevneb kiiresti, isegi üleöö, kui tuul on sobiv ja ilm on selge.