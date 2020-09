Soome Helsingi ja Uusimaa piirkonnas anti tungiv maskisoovitus

HUS-i juhtiv ülemarst Markku Mäkijärvi ütles koroonaviirusealases infotunnis, et HUS-i piirkonnas ollakse eriti suurte linnade ja Kesk-Uusimaa osas viiruse leviku kiirenemisfaasis. Omavalitsuste vahel on erinevusi, aga inimesed liiguvad palju üle omavalitsuste piiride, vahendab Yle Uutiset.

Mäkijärvi sõnul on olukord murettekitav ja on vaja meetmeid epideemia kontrolli alla saamiseks. Mäkijärvi ütles, et peaks minema üle kaugtööle ning nüüd on viimane aeg hakata ühistranspordis ja muudes olukordades, kus ohutut vahemaad ei saa hoida, maski kandma. See maskisoovitus on nüüd tungiv soovitus.

HUS-i sõnul tuleks kriitiliselt kaaluda ka eraürituste korraldamist ja nende suurust. Mõistlik oleks nende suurust piirata 20 inimese või veelgi väiksema arvuga.

Soome Tervise ja Heaolu Instituut teatas, et viimase ööpäevaga lisandus seal 105 uut nakatumisjuhtumit. Kokku on kinnitatud juhtumeid nüüd 9484.