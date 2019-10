Soome haridusministri nimel levitati valesäutsu Kuopio rünnaku kohta

Säutsus viidati kahtlusaluse taustale ja vihakõne vältimisele, mis kutsus esile vihaseid kommentaare sotsiaalmeedias, vahendab Iltalehti.

Tegelikkuses oli säuts manipuleeritud. Anderssoni sõnul vapustas ka see teda lisaks rünnakule endale korralikult.

„Pean desinformatsiooni levitamist kriisihetkel väga tõsiseks asjaks. See on äärmiselt tõsine asi, mis näitab, kui tundlikud meie kommunikatsioonikanalid on. Sellises kriitilises olukorras on äärmiselt tähtis, et inimesed saaksid võimude kommunikatsiooni usaldada,” ütles Andersson.

Valesäutsu kohta on Anderssoni sõnul tehtud avaldus ja kaalutakse võimalikke edasisi meetmeid.