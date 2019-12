Soome haridusminister: Mart Helme sõnu tuleb kasutada Soome brändi loomiseks. Maa, kus poekassast jõuab peaministriks

"Taas üks näide selle kohta, kuidas isegi riikide juhtimisülesannetes on omaks võetud selline viis teha poliitikat, kus asjalike argumentide asemel minnakse isiku kallale ebaasjalike ja vigaste väidetega. Ohtlik arengusuund," kirjutas Andersson eile õhtul Helme sõnu kommenteerides.

Andersson naasis teema juurde täna hommikul.

"Öö läbi maganuna olen seda meelt, et seda tuleb jõuliselt ära kasutada Soome maabrändi ülesehitamises. Soome, maa, kus poekassast jõuab peaministriks," pani Andersson ette.

Yön yli nukuttuani olen sitä mieltä, että tätä pitää hyödyntää voimakkaasti Suomen maabrändin rakentamisessa.



Suomi, maa jossa kaupan kassalta pääsee pääministeriksi💪 — Li Andersson (@liandersson) December 16, 2019



Teema kohta võttis eile õhtul sõna ka Sanna Marin ise, kes rääkis, kuidas Soomes hakkama saadakse.

"Olen Soome üle väga uhke," märkis ta oma Facebooki postituses. "Siin võib vaesest perekonnast pärit laps saada hariduse ning saavutada oma elus palju asju. Poemüüja võib saada peaministriks. Ilma töölisteta ei jääks Soome ellu," sõnas ta ja lisas, et on tänulik iga töötaja, praktikandi ning ettevõtja panuse eest.

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris Mart Helme teravalt Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta. Mart Helme hakkas rääkima, kuidas Soome kodusõja aegu 1918. aastal sõdisid punased valgetega. "Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele."