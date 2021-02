Soome europarlamendi liikmed toetavad Borrelli fiaskost hoolimata oma välisministri Haavisto peatset kohtumist Lavroviga

Paljud peavad heaks, et Soome kasutab oma kontakte Venemaa suunas ära. Põlissoomlase Laura Huhtasaari sõnul on hea dialoogi Venemaaga käimas hoida, kuigi hetk on keeruline, vahendab Ilta-Sanomat.

„On siiski ebatõenäoline, et Haavisto visiidiga saavutatakse mingeid konkreetseid tulemusi,” kommenteeris Huhtasaari.

Koonderakonna esindaja Sirpa Pietikäinen tuletas meelde, et mitmepooluselises rahvusvahelises süsteemis on tähtis, et räägitaks ka eri meelt olevate partneritega.

Pietikäinen rõhutas Euroopa Liidu ühist kurssi. Tema hinnangul saab Haavisto visiidist vaevalt tekkida mingit kummalist konflikti, sest Haavisto on kindlasti hästi teadlik sellest, millised olid Borrelli visiidi tulemused ja millised on teiste Euroopa Liidu riikide seisukohad.

„Siis on minu arvates omal kohal, et kontakte säilitatakse,” ütles Pietikäinen.

Roheliste esindaja Heidi Hautala sõnul on tähtis, et Soome teeb järjekindlalt selgeks, et ei kiida heaks repressioone, millega Venemaa on väljendusvabadust maha surunud.

„Minu arvates ei saa neid delikaatseid asju vaka all hoida. Ma ei hakka rohkem nõu andma, aga kindlasti Haavisto teab, et nüüd on väga nõudlik hetk,” ütles Hautala.

Samadel seisukohtadel on koonderakondlane Henna Virkkunen.

„Soome ja EL-i kursi kohta ei tohi jääda mingeid ebaselgusi. Ei läbirääkimistel ega nende järgsel pressikonverentsil,” märkis Virkkunen.

Vasakliitlane Silvia Modig usub, et Haavisto oskab kogenud konfliktide lahendajana hoida tasakaalu keerulise hetkega seotud nõudmiste vahel.

Nils Torvalds Rootsi Rahvaparteist suhtub aga Haavisto visiiti leigelt ega ole kindel visiidi arukuses.