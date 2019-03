Soome endine suursaadik Eesti võimalikust naispeaministrist: Eesti ühiskond ei ole päris macho, aga peaaegu

„See nõuaks seda, et Reformierakond ebaõnnestuks valitsuse moodustajana ja ma ei näe selleks suurt riski, sest seal on mängus Isamaa ja sotsiaaldemokraadid ehk valitsuskoalitsioon, mis oli 2016. aasta novembrini ehk omamoodi vanad sõbrad. Siis, 2016. aastal, lõhkusid Isamaa ja sotsiaaldemokraadid valitsuse ja vahetasid Reformi Keskerakonna vastu. Nüüd sellist riski ei ole, sest need kolm ei suuda enamusvalitsust luua. Ehk nad on üksteise vangid heal või halval moel, sõltuvalt vaatenurgast,” kommenteeris Narinen.

Valitsuse moodustamine võtab Narineni arvates üsna palju aega.

„Ennustan pikki läbirääkimisi. Neli aastat tagasi pandi valitsus kokku kahe nädalaga, aga nüüd ei minda päris nii. On erinevaid vaatenurki üsna paljudes asjades, kuigi on ka palju ühist. Tugev turumajandus ja rahvuslik vaim esikohal minnakse,” ütles Narinen. „Loomulikult arvestavad Isamaa ja sotsiaaldemokraadid sellega, et Reformierakonnal ei ole muud võimalust, kui teha see valitsus koos nendega. Kõik osapooled võtavad koalitsioonilepingust, mida võtta on.”