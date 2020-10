Soome endine president Halonen värskes raamatus: Putin tahtis esimesel kohtumisel Talvesõjast rääkida ja kirus eestlasi

Väliste hinnangute järgi toimisid Haloneni ja Putini omavahelised suhted väga hästi.

Raamatus kirjutatakse, et Putin tahtis rääkida esimesel kohtumisel peamiselt Talvesõjast ja läks mingi aja pärast üle eestlaste kirumisele. Halonen seda enda sõnul pikalt kuulama ei hakanud.

„Misasja, aga need on ju meie sugulased,” vastas raamatu järgi Halonen.

Haloneni sõnul ei tohi Putinit vaadata alt üles ega ülevalt alla.

„Kui vaadata ülevalt alla, ta solvub, ta on selle suhtes väga tähelepanelik. Kui jällegi vaadata alt üles, haistab teine pool hirmu,” ütleb Halonen.

Aastatel 2000-2012 president olnud Haloneni sõnul praegust Putinit ta enam ei tunne. Ta ütleb, et on olnud pärast presidendiametist lahkumist Putini suhtes ettevaatlik ja kohtunud temaga paaril korral Venemaal.

„Olen keeldunud nendest liigsetest suhetest, et meie diplomaadid saaksid öösel rahulikult magada. On hea, kui meil on ainult üks juht korraga nagu ka Venemaal. Aga võimalusi on küll pakutud,” märgib Halonen.