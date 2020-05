Soome ehitajate ametiühingu sõnul on tõeline oht, et koroonaviirus hakkab välismaa töötajate hulgas levima

„On päris tõeline oht, et koroona hakkab levima,” ütles ametiühingu juht Matti Harjuniemi MTV Uutistele.

Ametiühingu teatel ei ole karantiinitingimusi paljudel objektidel ka seni korralikult korraldatud. Osa majutuskohtadest ei kõlba aga Harjuniemi sõnul kuhugi.

„Kui ühes toas on neli või kolm meest, püüa siis seal neid karantiinitingimusi tekitada,” selgitas Harjuniemi.

Lisaks kitsastele ühiselutingimustele on välismaalt tulnud töötajad saanud objektide territooriumil ringi liikuda.

Harjuniemi sõnul on tööandjad õhutanud ka karantiini ajal töötama sel põhjendusel, et objektil saab olla karantiinitingimustes. Mõnedel juhtudel on seda isegi nõutud.

„Loomulikult, kui tööjõu liikumist vabastatakse, peab karantiin olema tõeline ja õige. Siis ollakse kaks nädalat täielikus karantiinis ja punkt,” nõudis Harjuniemi.

Harjuniemi tuletas meelde, et Soomes on 15 000 töötut ehitajat. Ametiühingu arvates tuleks tööjõudu praegu otsida nende, mitte välismaa töötajate hulgast, kelle karantiinitingimuste eest ei ole korralikult hoolitsetud.

Ehitusettevõtteid esindava organisatsiooni Rakennusteollisuus RT juhi Aleksi Randelli sõnul on organisatsioon jaganud ainult valitsuse tõlgendust tööl käimise võimaluste kohta.

„Siseminister Maria Ohisalo ütles eile, et pärast seda, kui siia tullakse, võib tööl käia, aga peab kinni pidama karantiinile omastest tingimustest,” ütles Randell. „Ootame neljapäeval selle asja kohta lisainformatsiooni ja peame võimude, tellijate ja töötajate esindajatega arutelusid selle üle, kuidas võiks tingimuste eest hoolitseda, kui töötajad Soome naasevad.”

Randelli sõnul ollakse objektidel koroonaviiruse ennetamiseks eriliselt ettevaatlikud, muu hulgas hoolitsetakse ohutu vahemaa ja käte hügieeni eest.

„On tehtud töökorraldus, et sotsiaalseid kokkupuuteid oleks võimalikult vähe. Ja kui töölt tullakse, peab sotsiaalseid kokkupuuteid vältima,” ütles Randell.

Randell möönis, et osa välismaalt Soome tulnud töötajatest elab ühiskorterites. Ta rõhutas siiski, et paljud elavad korralikes tingimustes.