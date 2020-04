Soome ametnik tunnistas, et kõik kahtlaselt ärimehelt 10 miljoni euro eest tellitud kaitsemaskid on kasutuskõlbmatud

HVK tegi kokku kümne miljoni euro suuruse tehingu kaitsemaskide ostmiseks inkassovõlgades ärimehe Sarmaste ja majanduskuritegude taustaga Tiina Jylhäga, kes peab Tallinnas ilukirurgiakliinikut, vahendab Yle Uutiset.

Reedel teatas HVK, et Hiinast saabunud kaitsevahendid on pandud kasutuskeelu alla, sest osa neist on tekitanud allergiat ja osa juures on täheldatud ebanormaalset lõhna. Siis öeldi, et maskid on kasutuskeelu all, kuni allergiasümptomite põhjus kindlaks tehakse.

Täna andis Känkänen mõista, et kaitsemaskid on täielikult kasutuskõlbmatud.

Yle küsis Känkänenilt, kas kümne miljoni euro suurune kaitsevahendite tehing on osutunud asjatuks. „Kas nüüd on nii, et nende tehingutega tulnud kaitsevahendeid ei saa üldse kuskil kasutada?” küsis Yle.

„Nii see nüüd praegusel hetkel paistab,” tunnistas Känkänen.

Känkäneni sõnul uuritakse nüüd, kui palju tehingu hinnast võib tagasi saada.

„Selle kümne miljoni euro üle osalt vaieldakse ja vaadatakse, kui palju sellest rahast võidakse riigile tagasi kindlustada. Aga on enneaegne rohkem kommenteerida,” ütles Känkänen.

Ebaõnnestunud kaitsemaskitehingus on ebaselgusi nii HVK tegevuses kui ka selles, kas tellitud kaitsevahendid olid üldse haiglas kasutamiseks sobivad. HVK juhtkonnal ja Sarmastel on erinevad seisukohad selle kohta, milliseid maske HVK Sarmastelt tellis.

Känkänen ütles, et HVK-l ei olnud piisavalt oskusteavet ootamatu suure hanke läbiviimiseks.

„Professionaalset hankeoskust on olnud liiga vähe ja seda tuleb juurde hankida,” ütles Känkänen.

Soome keskkriminaalpolitsei on alustanud kaitsevahendite tehingu eeluurimist. Kahtlustatakse muu hulgas rasket kelmust.