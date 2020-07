Soome ajakirjanik: „idamurdelist” soome keelt rääkinud mees helistas ja kutsus pimedatel tänavatel ettevaatusele

„Sergei või Igor helistas. Rääkis nö idamurdelist soome keelt. Kuuldavasti tasub olla ettevaatlik pimedatel tänavatel kõndides. Õnneks suvel on valge. Ainult huvitab, kust on saanud minu salajase telefoninumbri. Kas on ideid, Venemaa saatkond Soomes?” kirjutas Parkkonen.

sergei tai igor soitti. puhui ns. itämurteellista suomea. kuulemma kannattaa olla varovainen pimeillä kaduilla kävellessä.



onneksi kesällä on valoisaa.



vaan kiinnostaa mistä saanut salaisen puhelinnumeroni. any ideas @RussianEmbFinla? — tommi parkkonen (@tommiparkkonen) July 5, 2020

Selle peale vastas Venemaa saatkond oma säutsuga, mis oli adresseeritud Iltalehti vastutavale peatoimetajale Erja Yläjärvile.

„Hämmastununa võisime lugeda teie lehe ajakirjaniku Tommi Parkkoneni Twitteri kirjutist, milles meie Twitteri kontot mainitakse omapärasel viisil. Ähvardused lehemehe suhtes on tõsine asi ja selle kohta tuleb tingimata teha kuriteoteade. Nii tõsise asjaga on vastutustundetu tembutada. Kergemeelsete vihjete avaldamine selle kohta on samuti vastutustundetu ja maitsetu. See sobib ehk puhkuseperioodi reklaamitrikiks, aga lehemehe ametiau ei ole meie arvates kirbuturukaup,” teatas Venemaa saatkond.

Iltalehti avaldas eile hommikul Parkkoneni arvamusartikli, milles ta kritiseeris Soome endiste peaministrite Esko Aho ja Paavo Lipponeni sidemeid Vene pangandus- ja ärimaailmaga. Parkkonen nimetas artiklis mõlemaid endisi poliitikuid „diktaator Putini kasulikeks idiootideks”, kes teenivad sellega sadu tuhandeid eurosid.