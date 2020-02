Somaallasi laastab tirtslaste invasioon

Somaalia põllumajandusministeeriumi teatel kujutavad putukad, kes tarbivad suures koguses taimestikku, "suurt ohtu Somaalia niigi haprale toiduga varustatusele", vahendab uudistekanal BBC.

ÜRO toiduorganisatsioon (FAO) hoiatas, et "isegi eriti väike tirtsuparv võib süüa päevas sama palju kui 35 000 inimest". "Väga laastav on see ennekõike piirkondades, kus iga gramm toitu on vajalik nälja leevendamiseks," tõdes FAO.

Võimudel on kartus, et olukorda ei suudeta kontrolli alla saada enne kevadist saagikoristust. Somaalia on sellegipoolest esimene riik piirkonnas, kes kuulutas rändtirtsude tõttu välja eriolukorra.

ÜRO teatel võib rändtirtsude hulk suvega kasvada kuni 500 korda - selliseid parvi nähti Somaalias ja Etioopias viimati veerandsaja ning Keenias 70 aasta eest.

Julgeolekuolukord Somaalias on aga ebastabiilne, mis tähendab, et lennukeid ei ole võimalik putukamürgi õhust pihustamiseks kasutada.

Tirtsude kiire paljunemise põhjustasid tsüklon Pawani kaasa toodud ulatuslikud vihmad.