Solvunud Trump: Taani peaminister käitus vastikult, kui nimetas Gröönimaa ostu ideed absurdseks

Frederiksen nimetas varem Taanile kuuluva autonoomse Gröönimaa ostmise ambitsioone absurdseteks. Selle üle, et Trump jättis selle tõttu ära oma visiidi Taani, oli Frederiksen enese sõnul pettunud ja üllatunud, vahendab BBC News.

USA välisministeeriumi teatel oli Pompeol ja Kofodil eile sõbralik telefonivestlus presidendi visiidi „edasilükkamise” üle.

„Minister väljendas tunnustust Taani koostööle ühe Ühendriikide liitlasena ja Taani panusele ülemaailmsete julgeolekuprioriteetidega tegelemisel,” ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus oma avalduses. „Minister ja välisminister Kofod arutasid ka koostöö tugevdamist Taani Kuningriigi, sealhulgas Gröönimaaga, Arktikas.”

Kofodi sõnul kinnitas vestlus tugevat sidet kahe riigi vahel. Kofod kirjutas Twitteris, et USA ja Taani on lähedased sõbrad, kellel on aktiivse sekkumise pikk ajalugu üle maailma.

Appreciate frank, friendly and constructive talk with @SecPompeo this evening, affirming strong US-DK bond.



US & Denmark are close friends and allies with long history of active engagement across globe.



Agreed to stay in touch on full range of issues of mutual interest. pic.twitter.com/NQXD41tmzk — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) August 21, 2019

Nimetades küll Taanit „väga eriliseks maaks” teatas Trump teisipäeval Twitteris, et tema plaanis olnud visiit ei saa toimuda, sest Frederiksen ei ole huvitatud Gröönimaa ostmise arutamisest.

Kohaliku aja järgi eile pärastlõunal väljendas Trump oma solvumist selle üle, et Frederiksen oli nimetanud tema plaane absurdseteks.

„Ma arvasin, et peaministri avaldus, et see on absurdne, et see on absurdne mõte, oli vastik,” ütles Trump „Ma arvasin, et see oli sobimatu avaldus. Kõik, mida ta pidi tegema, oli öelda ei, me ei ole huvitatud.”