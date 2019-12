Solvunud Trump nimetas Kanada peaminister Trudeaud kahepalgeliseks

Kulutulena levinud videos näivad Trudeau, Suurbritannia peaminister Boris Johnson, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Hollandi peaminister Mark Rutte irvitavat Trumpi käitumise üle NATO tippkohtumisel. Keegi aga Trumpi otseselt ei nimeta, vahendab CNN.

Videos räägiti 40-minutilisest pressikonverentsist ja sellest, kuidas "tema meeskonnal suud põrandani ammuli vajusid".

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP