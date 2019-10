Sobimatus seksuaalsuhtes alluvaga süüdistatud USA kongressi liige astus tagasi

Hill teatas, et lahkub ametist, et keegi teine, kes teda on toetanud, ei saaks käimas olevas skandaalis kannatada, vahendab ABC News.

„Isiklike hetkede fotode relvana kasutamine minu vastu on olnud kohutav sissetung minu eraellu. See on ka ebaseaduslik ja me võtame nüüd kasutusele kõik meie õiguslikud võimalused,” ütles Hill. „Ma tean aga, et nii kaua, kuni ma olen kongressis, elame me hirmus selle ees, mis võib tulla järgmisena ja kui palju see haiget teeb.”

Esindajatekoja eetikakomitee alustas kolmapäeval väidete uurimist, et Hillil oli seksuaalsuhe ühe oma Kapitooliumi personali liikmega, mis on esindajatekoja reeglite vastane. Kongressi liikmetel ei ole lubatud seksuaalsuhted oma personali liikmetega.

Eetikakomitee teatas, et kuigi uurib väiteid, ei tähenda see, et mingi rikkumine on aset leidnud.

Eelmisel nädalal saatis Hill oma toetajatele kirja, milles eitas süüdistusi, et tal oli seksuaalsuhe oma personali liikmega, aga vabandas sobimatu suhte eest valimiskampaania meeskonna liikmega, mis aga kongressi reeglitega keelatud ei ole.

„Ma tean, et isegi vastastikusel nõusolekul suhe alluvaga on sobimatu, aga ma lasin sellel ikkagi juhtuda, vaatamata oma paremale äranägemisele,” kirjutas Hill, kes on esimene avalikult biseksuaalne kongressi liige. „Selle eest ma vabandan. Ma soovin talle ainult head ja loodan, et kõik austavad tema privaatsust sellel keeruliselt ajal.”