Sloveenia kuulutas koroonaviiruse epideemia lõppenuks ja avas piirid

„Täna on Sloveenial parim epideemiaalane olukord Euroopas, mis võimaldab meil üldise epideemia lõppenuks kuulutada,” teatas Sloveenia peaminister Janez Janša, vahendab AFP.

Eilse seisuga oli Sloveenias umbes 1500 koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja surnud oli 103 inimest.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 14. 5. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1023

- Št. pozitivnih: 1

- Št. hospitaliziranih: 29

- Št. oseb na intenzivni negi: 7

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3 | 270

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/lyX9Tijw9C — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 15, 2020

Et aga uusi nakatumisi on vähe, andis valitsus korralduse avada piirid kõigile Euroopa Liidu kodanikele. Väljastpoolt Euroopa Liitu saabujad peavad aga karantiini jääma.

„Et viiruse SARS-CoV-2 levitamise oht jääb, jäävad mõned üldised ja erimeetmed jõusse,” teatas Sloveenia valitsus.

Avalikud kogunemised jäävad keelatuks ning avalikes kohtades jääb kohustuslikuks distantsi hoidmine ja maski kandmine.

Varem sel nädalal teatas valitsus, et järgmisel nädalal avatakse mõned kaubanduskeskused ja hotellid. Samuti teatati, et alates 23. maist jätkuvad mängud Sloveenia jalgpalliliigas ja jätkatakse ka mõnede teiste meeskonnaspordialadega.

Vaatamata epideemia lõppenuks kuulutamisele selgitasid eksperdid, et haigus ei ole riigist kadunud.

„Ükski teine Euroopa riik ei ole seni kuulutanud, et epideemia on läbi, nii et me peaksime Sloveenias samuti ettevaatlikud olema,” ütles nakkushaiguste ekspert Mateja Logar eile Sloveenia televisioonis.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis, välja arvatud erandid seoses Baltikumi ja Soomega. Loe lähemalt kriis.ee lehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!