Slovakkias esitati uuriva ajakirjaniku mõrvas süüdistus tuntud ärimehele koos kaasosalistega

Häid poliitilisi sidemeid omav ettevõtja Márian Kočner ja kaks tema väidetavat kaasosalist ei ole ennast Kuciaki ja Kušnírová mõrvas süüdi tunnistanud. Neljas on aga tulistamise üles tunnistanud, vahendab Reuters.

Viies mees on üles tunnistanud mõrvale kaasaaitamise ja sõlminud prokuratuuriga kokkuleppe kohtuprotsessil tunnistajana esinemise kohta.

Prokuratuuri esindaja ütles, et neljale kahtlusalusele nõutakse eluaegset vanglakaristust kuue süüdistuse alusel, mille hulgas on ettekavatsetud mõrv. See teade lõpetab juhtumi uurimise osa, mida on peetud proovikiviks Slovakkia politsei ja kohtusüsteemi sõltumatusele.

Kuciaki mõrv kutsus eelmisel aastal esile massimeeleavaldused korruptsiooni vastu ja sundis viimasest 12 aastast 10 peaminister olnud Fico lahkuma.

Paljastused sidemete kohta Kočneri ja julgeolekuametnike vahel on viimastel nädalatel viinud uute ametist lahkumisteni.

27-aastane Kuciak ja Kušnírová lasti maha oma majas Bratislava lähedal 2018. aasta veebruaris. Prokuratuuri väitel tellis mõrva Kočner, kellest Kuciak oma korruptsiooni puudutavates artiklites kirjutas.